Résultats d'essais Moduler l'azote en fonction du sol et de la densité de semis

Dans le cadre de la 3e voie de l'agriculture, Bioline partage tous les résultats d'essais 2021 de sa plateforme Openfield. Retrouvez notamment ceux de l'essai "modulation de l'azote" en fonction du type du sol et de la densité de semis.

eApi, filiale de Bioline spécialisée dans l'agriculture de précision, a mis en place la campagne dernière, un essai sur la modulation de l'azote en blé tendre d'hiver sur la plateforme Openfield. Objectif : démontrer qu'il existe une dose d'azote optimale selon le type de sol.

Les résultats 2021

« On n'a pas le même objectif si on se trouve soit sur un sol léger ou un sol profond », indique Coralie Lingat de beApi. Elle détaille : « l'essai a alors été mené dans des terres profondes (0,8 - 1 m de limon) et des terres superficielles (30 - 40 cm de limon), avec la variété Chevignon à deux doses de semis différentes : 180 et 280 gr/m² ».

Dans les différents cas, « 6 doses d'azote ont été testées : 0, 70, 110, 150, 190 et 230 unités, et il y a 3 répétitions par modalité ». Le 1er apport a été réalisé le 25 février pour toutes les modalités, le 2e le 17 mars et le 3e s'il a eu lieu, le 11 mai. Enfin, l'engrais azoté utilisé est Nexen.

Retrouvez les résultats de l'essai pour chaque modalité : poids spécifique (PS), rendement, poids de mille grains (PMG) et protéines à la récolte, réalisée le 9 août dernier. Pour vous faciliter la lecture, cliquez sur l'en-tête pour trier les données selon le critère qui vous intéresse.

