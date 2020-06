• Terres Inovia • Terre-net Média

Le colza d’hiver est une culture avec un cycle végétatif relativement long, ce qui l’expose à de nombreux aléas climatiques mais également aux ravageurs. Un démarrage rapide, une bonne nutrition azotée, une croissance régulière à l’automne et une reprise dynamique en sortie d’hiver sont les gages d’un colza robuste.

Être prêt à semer tôt et être réactif pour déclencher le semis avant une pluie significative (>5mm) vous permettra de maximiser les chances de réussir la levée. L’objectif est d’avoir un colza levé au 31 août, et d’atteindre le stade 4 feuilles avant le 20 septembre, date d’arrivée des grosses altises (bioagresseur majeur) dans les parcelles, présentent les équipes Terres Inovia Nord-Est.

Ne pas sur densifier le semis

La densité de peuplement est un critère essentiel pour obtenir un colza robuste. Dans ce contexte de semis plus précoce une surdensité favorise l’élongation et l’obtention de pieds chétifs et peu robustes. Viser une densité de levée d’environ 35 plantes/m² en semoir céréales, et pas plus de 30 plantes/m² en semoir monograine.

Conserver un sol frais via une bonne gestion de l’interculture

La gestion du travail du sol de l’interculture, qui débute le jour de la récolte du précédent, doit avoir pour objectif de préserver au maximum l’humidité du sol, en limitant son assèchement lors des passages d’outils. Conserver au maximum cette humidité permet de garantir une levée rapide et homogène du colza. Si le sol doit être travaillé (sol tassé sur 10-20 cm), les passages sont à réaliser le plus tôt possible après la récolte ou juste avant le semis.

Assurer une bonne disponibilité en azote sur la phase automnale

Pour assurer une croissance régulière et suffisante à l’automne, ce qui atténuera la nuisibilité des attaques d’insectes, le colza doit être suffisamment alimenté (N/P/K). En situation de faibles reliquats azotés avant colza, il est fortement conseillé d’apporter une fertilisation organique en privilégiant les produits à minéralisation rapide (lisier, fientes de volaille, vinasses) qui seront rapidement utilisables par le colza.

L’implantation du colza derrière une légumineuse permet aussi de garantir un stock d’azote minimal dans le sol, mais avec des niveaux différents en fonction de la légumineuse choisie (la luzerne ou autre légumineuse pérenne offrant généralement les stocks les plus importants). L’objectif à atteindre est de 1,2 à 1,5 Kg/m² de biomasse aérienne fraîche en entrée d’hiver (45g par plante), et un pivot de 15cm de profondeur.

L’avantage non négligeable d’une association de légumineuses gélives

L’association des légumineuses au colza apporte plusieurs bénéfices selon les plantes compagnes choisies. Entre autres, cette association peut permettre d’accroître la concurrence vis-à-vis des adventices, d’améliorer la nutrition azotée et le fonctionnement du colza à l’automne et au printemps, et d’atténuer les dégâts de larves d’insectes d’automne.

Le choix variétal : gestion de l’élongation et diminution des dégâts de méligèthes

La gestion du risque d’élongation doit impérativement être prise en compte. En semant tôt et en apportant l’intégralité des produits organiques au semis, le risque d’élongation est d’autant plus augmenté. Par conséquent, le choix d’une variété très peu sensible à l’élongation est indispensable. De plus, pour limiter la nuisibilité des méligèthes, un mélange d’une variété à floraison précoce de l’ordre de 7 % à 14 % est préconisé dans les secteurs où l’infestation des méligèthes est avérée. Les méligèthes visiteront prioritairement les fleurs ouvertes des plantes précoces qui deviennent alors des plantes pièges.

