Echo des plaines Risque maladies en hausse sur blé

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Si les maladies sont restées relativement discrètes dans l’ensemble jusqu’à présent, le retour des pluies favorise la septoriose et dans les parcelles au stade floraison, la fusariose des épis. De même, les températures élevées sont propices à l’apparition de la rouille brune. La rouille jaune et dans une moindre mesure l’oïdium, sont jusqu’à présent les seules maladies qui avaient gêné le développement des blés. En colza, la campagne se termine avec dans l’ensemble des infestations limitées de charançons des siliques, et de pucerons cendrés. La vigilance reste cependant de mise.

Pour de nombreuses régions, la situation hydrique actuelle inquiète. (©Terre-net Média)

Revoir aussi > Blé tendre : contrôler la rouille brune en début d'attaque
> État des céréales à paille : une situation hydrique de plus en plus tendue

à quelques km de @GuyotVincent02 et semé avant lui (17 octobre car champ au niveau de la rivière) #Prestance en est là comme tous les autres blés de la #valleedeloise ( Prestance est un blé qui ne se sème pas tôt sauf contraintes connues) épiaisons précoces, moisson?? pic.twitter.com/HXas0dG4uE
— Laurence Bidaux - FD (@BidauxLaurence) May 11, 2022

Bonjour Twitter, le soleil ?? arrive mais la lune ?? est cachée : normal le ciel est couvert après avoir lâché 3 petits mm ?? sur ce blé ?? #MMS au début de sa floraison. Les épis ont besoin de nous tout comme les maïs ?? ou @_MissBetter mais le vent nous empêche de travailler. pic.twitter.com/sUlGRFqKkN
— Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) May 16, 2022

