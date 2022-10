Écho des plaines Surveiller l’arrivée des insectes dans le blé

Avec l'écho des plaines, retrouvez l'essentiel des observations de la semaine, en colza et en blé, extraites du Bulletin de santé du végétal (BSV), sur la carte interactive ci-dessous.





Retrouvez aussi les derniers partages d'agriculteurs sur les réseaux sociaux, notamment en colza :

17 jours après la levé, le #colza évolue pas trop mal. Toujours dans l'objectif de le garder avec un temps qui est de la partie. Entre 25 et 40mm depuis lundi et des températures toujours douce et qui le seront encore la semaine prochaine d'après les prévisions pic.twitter.com/pvMUjveE6M