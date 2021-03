Séparation conseil/vente produits phytos Unéal entend accompagner toutes les agricultures

« Depuis le 1er janvier 2021, Unéal a fait le choix de la vente des produits phytopharmaceutiques, une décision anticipée depuis 18 mois avec le lancement des packs d’accompagnement pour revaloriser le conseil à l’échelle de l’exploitation, explique la coopérative. Dans cette offre de services s’inscrit le Club Cultures, un programme dédié au conseil et au progrès agronomique au cœur des exploitations des adhérents. »

« En faisant le choix de la vente, nous ne souhaitons pas abandonner le conseil, bien au contraire. Notre stratégie est d’accompagner tous les types d’agriculture en leur apportant un conseil individualisé pour les mener vers des pratiques alternatives et faire baisser l’IFT global », indique Nicolas Debrabant, vice-président de la coopérative Unéal et du groupe Advitam.

La coopérative, qui rassemble aujourd'hui plus de 6 000 adhérents dans les Hauts-de-France, entend ainsi « mettre à profit la nouvelle législation et axer sa stratégie sur le conseil pour réussir dès maintenant la transformation des pratiques vers des alternatives plus en phase avec le monde de demain : agriculture biologique, certification HVE, agriculture de précision, de conservation, biocontrôle... ».

Un conseil sur-mesure

Pour cela, la coopérative a imaginé, il y a 18 mois, « différents packs services sur-mesure, au choix pour les adhérents. Près de 3 000 adhérents ont opté pour un pack en 2020 et 95 % ont renouvelé leur adhésion cette année ». Voici les différentes offres proposées :

: service à la carte et à la demande destiné aux adhérents qui ne souhaitent pas bénéficier d’un accompagnement technique » ; « Expertise : destiné aux adhérents qui souhaitent être accompagnés par un technicien conseil, avoir un suivi des cultures et bénéficier des compétences du service technique et agronomique » ;

: destiné aux adhérents qui souhaitent être accompagnés par un technicien conseil, avoir un suivi des cultures et bénéficier des compétences du service technique et agronomique » ; « Expertise Plus : le conseil en plus pour optimiser la fertilisation d’un point de vue agronomique et réglementaire et des tarifs privilégiés sur les OAD » ;

: le conseil en plus pour optimiser la fertilisation d’un point de vue agronomique et réglementaire et des tarifs privilégiés sur les OAD » ; « Expertise réglementaire (nouveau) : destiné aux adhérents qui optent pour le pack Expertises Plus et qui souhaitent bénéficier d’un service supplémentaire qui couvre 100 % des besoins réglementaires (registre phytosanitaire, le plan de fumure Epicles et la déclaration Telepac) ».

Le Club Cultures se déploie

Pour chaque pack « Expertise », « Expertise Plus » et « Expertise règlementaire », les adhérents ont également accès au conseil agronomique à travers le Club Cultures d'Unéal. « Objectif : le rendre accessible à un maximum d’entre eux. » Plus concrètement, cet accès au Club Cultures se traduit par « un suivi technique et agronomique des exploitations et par un conseil orienté vers les pratiques alternatives plutôt que vers les produits phytopharmaceutiques. Le Club Cultures a pour vocation de concentrer, d’essemer et de mutualiser les savoir-faire à un maximum d’agriculteurs, quel que soit leur modèle agricole... », précisent les équipes de la coopératives. Des rendez-vous en bout de champ sont organisés en cours de campagne « pour effectuer le suivi et le conseil personnalisé », ainsi que des rendez-vous thématiques prospectives « pour attirer l’attention sur les pratiques de demain ». « Notre volonté est de leur proposer les meilleures alternatives pour accompagner toutes les agricultures en prenant en compte les performances environnementales, économiques et sociétales de chaque exploitation », ajoute Hélène Merlin, responsable du service agronomique de la coopérative.

Pour assurer cet accompagnement, « le service agronomique s'est restructuré » et bénéficie « d'un référent expert dans des domaines précis : agronomie, cultures spécialisées, intercultures, préservation des sols, veille réglementaire, etc... et de plus de 60 techniciens en productions végétales sur le terrain ». « Le Club Cultures s’est également étendu à des partenariats notamment avec le Comité Nord Plants et des GIEE en agriculture de conservation pour élargir et mutualiser les savoir-faire et apporter des références techniques supplémentaires. »

Unéal en quelques chiffres clés :

- Plus de 6 000 adhérents de la région Hauts-de-France

- 5e coopérative céréalière française

- Maison mère du groupe Advitam

