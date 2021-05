Variétés de céréales à paille 2021 Prestance, Canaillou et Formidou débarquent chez Florimond Desprez

Pour les semis de céréales à paille 2021, Florimond Desprez met en avant trois nouvelles variétés : une de blé tendre et deux de blé dur.

Parmi les nouveautés 2021, Florimond Desprez présente Prestance, variété de blé tendre d'hiver barbue avec un « très haut potentiel de rendement (1ère lignée zone sud 106,3 % au CTPS* 2019-2020) ». Elle convient « aux semis intermédiaires à tardifs, tout en ayant une finition rapide ». BPS en observation par l'ANMF en 2021, Prestance « allie un PS très élevé et un bon taux de protéines ». À noter aussi : sa résistance au piétin-verse, aux cécidomyies orange et son bon profil face aux maladies ».

Du côté du blé dur, le semencier lance deux nouvelles variétés : Canaillou et Formidou. La première se distingue par sa tolérance rouille brune, septoriose et fusariose (bonus). Il est de qualité BDM (blé dur moyen) et affiche un très haut potentiel de rendement : 104,6 % au CTPS* 2019-2020 zone nord.

La seconde variété dispose également d'un haut potentiel de rendement (103,2 % au CTPS* 2019-2019 zone sud). Cette variété précoce est dotée d'un bonus pour sa résistance à la septoriose, elle a aussi une bonne résistance face à la rouille jaune et l'oïdium.

*Cotations CTPS 2019-2020 en % des témoins :

- Blé tendre d’hiver – zone sud : Filon (19), LG Absalon, Pibrac, RGT Cesario, Tenor (20)

- Blé dur – zone nord et sud : Anvergur, Miradoux, RGT Voilur

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net