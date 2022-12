Prix du maïs

La demande internationale de maïs reste faible |

Les États-Unis ont enregistré la semaine passée un sursaut notable et supérieur aux attentes de leurs ventes de maïs à l’international. À 959 kt, ce volume hebdomadaire ressort toutefois encore très faible pour la période de l’année et peine à combler les attentes du début de campagne. Les ventes US à l’international sur la campagne en cours se limitent d’ailleurs à 19,7 Mt, soit une chute de près de moitié par rapport à l’an dernier ! L’arrivée des récoltes sud-américaines en 2023 et une résurgence des craintes macro-économiques risquent de ralentir encore davantage les opportunités pour les exportateurs US ces prochains mois.