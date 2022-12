Prix du blé

La France enregistre un rythme d'exports extrêmement dynamique

Les semaines se suivent et se ressemblent dans les ports français, avec des programmes de chargement toujours aussi dense malgré la concurrence mer Noire à l’international. Les affaires traitées en début de campagne commerciale ont en effet permis d’exporter des volumes conséquents vers l’Égypte et l’Algérie ces derniers mois, et une lourde demande marocaine permet également de maintenir une forte activité sur le portuaire. FranceAgriMer a ainsi relevé de 300 kt son objectif d’exports vers les pays tiers (10,3 Mt) dans son dernier bilan mensuel, mais ce volume parait encore restreint au regard des volumes d’ores et déjà exportés depuis le 1er juillet dernier.