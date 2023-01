Prix du blé

L'USDA publie des chiffres défavorables aux prix du blé |

Le rapport USDA paru ce 12 janvier a apporté un soutien notable au marché du maïs et du soja mais s’est révélé baissier pour les cours du blé. Le département américain de l’agriculture a en effet révisé à la hausse les stocks de reports argentins, australiens et US, tandis que les récoltes européennes et ukrainiennes ont été légèrement rehaussées. Le stock de fin de campagne 22/23 des grands exportateurs a par conséquent été remonté de 1,6 Mt (54,9 Mt). Les estimations de surfaces américaines de blé 2023 ont en outre largement dépassé les attentes du marché en s’établissant à 36,95 millions d’acres, contre 33,27 millions l’an dernier.