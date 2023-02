Les céréales européennes défavorisées par les politiques monétaires

|

Bousculée par la compétitivité des origines d’imports, les prix du maïs et du colza risquent d’être à nouveau tirés à la baisse par l’évolution de la monnaie européenne. Le renforcement de l’eurodollar dégrade en effet mécaniquement la compétitivité des origines françaises sur le marché communautaire, or les politiques monétaires des banques centrales US (Fed) et européennes (BCE) tendent désormais à une montée de la monnaie Unique. Ce matin, l’euro revenait ainsi se loger sur les 1,1 $ pour la première fois depuis avril 2022 !