Une perte de potentiel confirmée en Europe de l’Ouest

Après celles de Strategies Grains, de nouvelles coupes dans les estimations de production viennent confirmer les pertes de potentiel des récoltes européennes cette année. Le climat sec et chaud qui a touché les cultures ces dernières semaines a en effet poussé l’Association des coopératives allemandes (DRV) à abaisser de plus de 400 kt la récolte de blé tendre outre-Rhin, à 21,9 Mt, contre 22,5 Mt l’an dernier. Même constat pour la production d’orge, réduite de 110 kt (10,8 Mt) et la récolte de maïs réduite de 220 kt (3,74 Mt). Les pluies qui touchent actuellement l’Hexagone devraient toutefois s’élargir à l’Allemagne et profiter aux cultures, notamment de printemps.

