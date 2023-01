Le tournesol ukrainien s’impose en Europe

|

Le début de la guerre en Ukraine aura provoqué une altération des flux commerciaux de céréales, mais aussi de tournesol. Depuis l’invasion russe, des quantités considérables de graines tournesol quittent en effet le territoire ukrainien à destination du marché communautaire au détriment de la consommation intérieure du pays. Ce sont ainsi 1,5 Mt de graines qui ont quitté l’Ukraine pour l’Europe depuis le 1er juillet dernier, contre à peine 14 kt l’an dernier ! Le pays maintient dans le même temps un flux d’exports d’huile (921 kt contre 938 kt un an plus tôt) et de tourteau (658 kt contre 327 k) dynamique, alourdissant ainsi encore un peu plus le bilan UE 22/23.