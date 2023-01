La trituration européenne reste dynamique

|

Touché par une contraction majeure de prix depuis plusieurs mois, le complexe oléagineux souffre notamment d’une demande en retrait sur le marché intérieur. Les usines ont en effet couvert leurs besoins à long terme en début de campagne et les graines d’imports nourrissent aisément les velléités acheteuses. Les débouchés vers l’industrie des biocarburants et des marges de fabrication encore très élevées motivent toutefois une activité industrielle particulièrement soutenue en Europe. Selon Fediol, 1,71 Mt de colza ont ainsi été triturées le mois dernier, contre 1,65 Mt un an plus tôt.