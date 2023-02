L'USDA réduit l'objectif de trituration américaine

|

Le dernier rapport USDA a un peu plus alourdi le bilan soja américain 22/23. Le département américain de l’agriculture a en effet réduit de 410 kt la trituration US de soja cette année, à 60,7 Mt. Le stock de fin de campagne a par conséquent été remonté d’autant, à 6,1 Mt, un volume toutefois encore au plus bas depuis 2015 ! Les bilans sud-américains ont par ailleurs été nettement resserrés, avec un stock brésilien abaissé de 12 Mt en raison d’un potentiel d’exports revu à la hausse, et des stocks argentins coupés de 1,2 Mt après une nette réduction du potentiel de production nationale.