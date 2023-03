La trituration américaine de soja s'affaiblit

|

L’USDA a confirmé le ralentissement de la trituration américaine sur ce début d’année. Au mois de janvier dernier, 5,2 Mt de fèves de soja ont en effet été transformées dans les usines US, ce qui représente certes un volume en progression de 110 kt par rapport à décembre, mais également une contraction de 80 kt sur un an et la plus faible trituration enregistrée lors d’un mois de janvier depuis 2019. Les stocks d’huile de soja aux États-Unis retombent ainsi à 860 kt, contre 959 kt un an plus tôt.