La production d'huile de palme encore menacée

|

Les dernières semaines ont été caractérisées par une rapide remontée des prix de l’huile de palme à l’international en réaction à une tension notable des fondamentaux. La demande chinoise et indienne montre en effet des signes de reprise marqués, tandis que les productions indonésiennes et malaisiennes subissent des conditions climatiques particulièrement critiques. L’Asie du Sud-Est est en effet encore touchée par de lourdes averses et des inondations actuellement. Un décrochage de 15 à 20 % des productions indonésiennes et malaisiennes durant le mois de mars est désormais évoqué !