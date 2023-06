Fabrication des anti limaces : innover pour gagner en efficacité

Pour qu’une solution soit efficace contre les limaces, il n’y a pas uniquement sa formulation qui compte. Certes, elle l’est pour que les limaces se régalent, mais elle doit aussi satisfaire l’utilisateur en matière d’épandage pour, in fine, gagner aussi en efficacité et en temps de travail. Lorsqu’on parle fertilisation, la forme sphérique de l’engrais est chose courante. Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce point concernant les granulés d’anti-limaces ?

La qualité de l’appât, un pré requis pour une meilleure résistance à la casse

« Une douzaine de produits différents rentrent dans la composition classique des anti-limaces, mais l’ingrédient principal c’est de la farine de blé française, à laquelle on ajoute les matières actives et autres co-formulants, explique le directeur du site de production de DE SANGOSSE. Une fois le mélange effectué, la pâte obtenue est extrudée dans des moules de diamètre approprié puis découpée par des couteaux de façon régulière, pour obtenir des granulés classiques de forme cylindrique. Donc à ce stade, on est bien loin d’obtenir une bille, parce que techniquement, ce n’est pas évident. Mais c’est la recette originelle. »

Du cylindre à la bille pour un épandage élargi

Après quelques années de réflexion, l’équipe Recherche & Développement a envisagé de mettre sur le marché une forme sphérique plutôt que cylindrique. « Cela faisait des années que l’on cherchait à obtenir cette forme afin d’avoir une portée de projection plus importante et donc une largeur d’épandage étendue », indique Pierre Olçomendy, chef marché chez DE SANGOSSE. « C’est désormais chose faite avec le SFERRIC PROCESS via le SPHERONIZEUR qui a été breveté.

Pour confirmer ses propos, Emmanuel Piron, responsable du plateau de recherche technologique à l’IRSTEA, détaille le principe : « L’épandabilité d’un produit dépend de trois critères physiques différents, son diamètre, sa masse volumique et surtout son coefficient de pénétration dans l’air. Et plus le granulé a une forme sphérique, meilleur sera son aérodynamisme lorsqu’on le projette par voie centrifuge. » Après une batterie de tests réalisés par l’IRSTEA, le gain serait de 4 m sur la largeur de travail. « Plus le granulé a une forme sphérique, meilleur sera son aérodynamisme lorsqu’on le projette. » précise-t-il. « Donc en fonction des épandeurs, 28 à 36 m sont atteignables. Cette nouvelle conception de granulé permet par ailleurs une meilleure résistance à la casse. »

C’est la Gamme DUO de DE SANGOSSE qui est la première à bénéficier de cette technologie d’appâts. « Ses performances en font une référence efficacité de marché Pour preuve, c’est le premier produit utilisé en France », assure Pierre Olçomendy. Autre intérêt de cette association pour cette innovation, celui de diminuer à l’hectare la dose de métaldéhyde « à dose homologuée, on diminue par quatre voire par sept, selon les produits du marché, la dose de métaldéhyde apportée, ce qui permet de répondre aux objectifs Écophyto de baisse de Nodu. »