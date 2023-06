Métaldéhyde et efficacité : Le vrai du faux

Le métaldéhyde a été la matière active la plus utilisé pendant plusieurs décennies. Les contraintes CMR2 s’appliquant aujourd’hui au produit ayant 3 % de métaldéhyde ou plus favorisent le développement de nouvelles solutions. Comme vous l’avez vu dans la vidéo, ce n’est pas la quantité de métaldéhyde qui fait l’efficacité, mais bien la formulation du granulé

Existe-t-il une solution efficace à base de métaldéhyde pour protéger les cultures ?

OUI. Les essais révèlent que la gamme DUO, la seule du marché associant 2 matières actives [Métaldehyde + IP MAX], sécurise la culture par sa rapidité d’action et son efficacité.

En effet sur plus de 50 essais cages réalisés sur les 10 dernières années, la GAMME DUO apporte un niveau d’efficacité jamais atteint contre les limaces noires et grises.

Sa formulation permet en outre de s’exonérer des contraintes réglementaires liés aux CMR2.

Décryptons la solution, la plus utilisé en France pour lutter contre les limaces

La gamme DUO propose le premier appât double actif, associant métaldéhyde et l’IP MAX sur le marché des anti-limaces.

La synergie de ses deux matières actives est unique

Ces deux matières actives dans un même granulé agissent de manière simultanée et complémentaire sur la limace. Leur synergie confère à l’appât une efficacité de nouvelle génération d’un niveau jamais atteint jusque-là.

D’une part, le métaldéhyde entraîne une destruction des cellules qui produisent le mucus.

D’autre part, l’IP MAX perturbe le métabolisme du calcium et bloque la digestion du gastéropode.

Il permet de contrôler les limaces en moins de 24h, ce qui en fait le produit le plus rapide, du marché.

Une forme de bille originale

En plus de son très haut niveau d’efficacité, la particularité de la gamme DUO repose sur sa forme sphérique qui lui confère une balistique inédite . Le SFERRIC PROCESS qui permet de l’obtenir est une technologie inédite brevetée par DE SANGOSSE.

En termes d’épandage, la forme de bille de l’appât permet d’atteindre 28 mètres avec une régularité inégalée.

La réponse est donc claire. Même si le métaldéhyde subi des contraintes réglementaires, il est tout à fait possible de protéger les cultures rapidement et efficacement des attaques de limaces. La gamme DUO est la référence efficacité et rapidité d’action dans tous les essais. Elle permet de répondre aux exigences de rentabilité et d’environnement sans aucune concession sur l’efficacité.