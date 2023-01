Gestion des graminées et Berlèse au programme dans les colzas

Le colza fait parler sur les réseaux. La culture occupe même pendant les mois d'hiver. Les pesées de biomasse aérienne sont terminées. Les résultats sont à conserver précieusement afin de pouvoir au printemps ajuster la fertilisation en conséquence.

Pesé d'automne colza habitué à des beaux colza mais pas a ce point là, l'élongation est variable selon les variétés et les frigos économies d'azote a venir 3,4 kg pour celui là pic.twitter.com/OYAF5dGwSQ — guigui (@Guiguiperdereau) December 1, 2022

Voici résumé en quelques photos ?? les principales activités de terrain en ce moment ?? #berlese et pesée colza EH qui permettront de calculer la bonne dose d'azote à apporter au printemps. #ceuxquifontlesessais #FrAgTw pic.twitter.com/54OrM30Vau — Olivier Mangenot Terres Inovia (@OM_TInovia) November 24, 2022

La gestion des graminées est toujours à l'ordre du jour. Le propyzamide peut encore être appliqué.

Intervention Anti graminées sur colza ,le potentiel est bon ,indice de traitement très faible #fop #terresinovia pic.twitter.com/VZa3TSd84U — LEONARD Gerard (@LEONARDGerard3) December 9, 2022

Un temps idéal pour faire le kerb, période froide, humidité du sol, pluie à venir, gros brouillard +feuilles trempées pour forcer le produit à descendre sous le colza ???

Et un réel plaisir avec l'autoguidage ?? pic.twitter.com/8soLl6wZ04 — Thomas (@toto_bricolo) November 29, 2022

Pour aller plus loin >>> La bonne gestion du propyzamide dans le colza - YouTube

Il est aussi opportun de mettre en œuvre la méthode Berlèse pour détecter la présence de larves d'altises et pouvoir estimer le niveau d'infestation.

#colza #larve #berlese #groupePiveteau #Terresinovia

Colza avec faible biomasse Aujourd’hui sondage larvaires 2 petits points noirs ?? Une berlese à suivre pour évaluer ?? le niveau de population de ?? et envisager l’avenir de cette parcelle pic.twitter.com/noBOQf8Sd8 — Govaert Bernard (@Bgovaert1) December 16, 2022

#JeudiAgronomie La semaine dernière, l'équipe #agronomie a utilisé la méthode Berlèse pour compter les larves d’altises et mesurer l’efficacité des différents moyens mis en place dans les essais multi-leviers insectes (fertilisation, légumineuses, plantes pièges,...). pic.twitter.com/GNdM6vpqDW — VIVESCIA (@Vivescia) December 15, 2022

Les sangliers dans le colza. Heureusement ils ne font que passer. Résultat des berlèse, 1.6 larve par pied. Du coup je laisse les altises tranquilles cette année. Les colzas sont assez développés pour se défendre. Le kerb avant la prochaine pluie et j'hiverne le pulvé. pic.twitter.com/dgnDv36ARZ — san antonio (@cyberurier) November 25, 2022

