Jusqu’à l’analyse économique de l’itinéraire Colza différent

Concernant les expérimentations au champ, elles sont conduites en conditions agriculteurs sur des bandes d’environ 1 ha. L’idée est de comparer deux itinéraires techniques : un itinéraire classique agriculteur et un itinéraire Colza différent. En 2023, 10 parcelles accueillent ce type d’essais. « Les conditions propices au développement des colzas ont permis une bonne mise en œuvre des essais », se réjouit François Dufour, responsable filière & environnement – région Ouest de Corteva.

Comparer l’itinéraire Colza différent à un itinéraire conventionnel

La comparaison porte sur l’itinéraire colza dans son ensemble. « Seule la variété est commune au deux modalités, précise le responsable, afin de limiter le biais de ce poste qui peut être important dans l’analyse des résultats. » L’itinéraire colza différent comprend une semence tolérante au virus Tuyv et au sclérotinia, la BRV703 de Brevant, associée à des légumineuses comme plantes compagnes, un biostimulant BlueN, un désherbage de post-semis adapté selon la présence des adventices et leur stade, et un traitement fongicide avec Ballad, solution d'origine naturelle à base de Baccillus pumilus.

Modalité Colza différent Modalité itinéraire technique agriculteur Semis Semence colza Semence BRV703 Semence BRV703 Semence colza à floraison précoce X Plante compagne X (à base de légumineuse) Désherbage Prélevée Programme agriculteur Post-levée Post-antigraminée anti-graminées foliaires Programme agriculteur Post-levée tardive (à partir de novembre) à adapter selon la présence des adventices et leur stade Programme agriculteur Fertilisation Azote Blue N à l’automne Dose X – 30 U (selon développement des plantes compagnes légumineuses) Dose X Maladie Sclérotinia Ballad 2 Fongicide conventionnel

Détails des itinéraires techniques travaillés dans les essais Colza différent.

Concernant la lutte contre les ravageurs, « l’objectif est déjà de mettre en œuvre l’ensemble de pratiques permettant une bonne implantation du colza, conseille François Dufour, puis de réaliser les mêmes interventions que l’agriculteur en saison en gérant la pression en fonction des seuils de nuisibilité ».

Des résultats analysés économiquement

Des indicateurs spécifiques ont été définis pour pouvoir comparer les itinéraires techniques et valider les apports de l’ensemble des solutions Colza différent. Biomasses du colza, biomasse des plantes compagnes, Berlèse puis analyse économique (rendement et marge brute) et calcul de l’IFT sont les principaux indicateurs permettant d’évaluer la pertinence de l’itinéraire Colza différent.

« Parmi les résultats qui ont été obtenus sur la récolte 2022, on retrouve, pour un rendement équivalent, différents indicateurs en faveur de l’itinéraire Colza différent, reprend François Dufour. Par exemple, 71 % des essais avec l'itinéraire technique Colza différent ont un nombre de larves d’altises à la sortie d’hiver inférieur à l’itinéraire technique de référence agriculteur. L’introduction des leviers plantes compagnes et BlueN améliorent les résultats en termes de pression ravageurs dans un contexte où les solutions phytosanitaires se raréfient. Ainsi, autre indicateur qui indique un itinéraire plus durable : 100 % des essais avec l’itinéraire Colza différent ont un IFT inférieur ou égal à l’itinéraire technique de référence agriculteur. »

Les émissions de GES à l’étude

En parallèle, d’autres indicateurs sont à l’étude tels que le carbone. En effet, le colza, du fait de sa biomasse, est une culture très performante en termes de stockage de carbone dans le sol. » Via l’itinéraire Colza différent, Corteva travaille donc un itinéraire visant à la fois à augmenter la restitution de biomasse au sol et à réduire le nombre d’intrants, que ce soit les fertilisants ou les produits phytos pour limiter les émissions de GES. » Les calculs via la méthode Label Bas Carbone sont en cours afin de valoriser ces efforts.

Nota bene : nous vous rappelons que seul un conseiller indépendant est autorisé à vous apporter tout conseil adapté à votre parcelle.

