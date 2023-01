Contre les graminées, comment mesurer l’action du propyzamide ?

Le propyzamide est une molécule indispensable pour gérer les populations de graminées sensibles et résistantes à d’autres modes d’action dans la rotation colza-céréales, sa gestion responsable est un enjeu majeur pour préserver cette solution durablement.

Pour rappel >>> La bonne gestion du propyzamide dans le colza - YouTube

Au plus tard jusqu’à fin janvier, il est possible de réaliser un désherbage avec une solution composée de propyzamide sur les parcelles n’en ayant pas encore reçu, sous certaines conditions, et toujours en respectant Les trois règles de base d’utilisation du propyzamide.

En cas d’application de Ielo/Yago/Biwix ou Kerb Flo ou autre produit à base de propyzamide à l’automne, vous ne pouvez pas appliquer d’autres produits à base de propyzamide (= 1 seul propyzamide par campagne !) sur la parcelle. Nous vous recommandons d’aller observer les graminées traitées plus précisément. En effet, le propyzamide a besoin de temps pour assurer son efficacité. Pour des applications en novembre/ décembre, son action sera visible fin février début mars, en fonction du stade des graminées au moment de l’application, du type de sol et des conditions climatiques. Certains symptômes peuvent toutefois s’observer avant.

Courbe de la cinétique d’action de la molécule propyzamide.

Pour observer les premiers effets de l’herbicide, déterrez quelques plantules de graminées, regardez le plateau de tallage et la forme des racines. Cette molécule provoque un gonflement du plateau de tallage et/ou fait pousser les racines en forme de massue.

Premiers symptômes de l’action du propyzamide sur les graminées : gonflement du plateau de tallage, racines en massue.

Si vous avez besoin de compléments d’information, consultez notre service « Corteva à votre écoute ».

Nota bene : nous vous rappelons que seul un conseiller indépendant est autorisé à vous apporter tout conseil adapté à votre parcelle.

KERB™ FLO : SC - suspension concentrée (concentré fluidifiable), contenant 400 grammes par litre de Propyzamide. AMM N° 8400574 - Corteva Agriscience France S.A.S.

Attention. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H351 - Susceptible de provoquer le cancer. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. EUH208 - Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldehyde et du methylphenol, sel de sodium ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. P202 - Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P501 - Éliminer le contenu/récipient selon la règlementation en vigueur P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P308+P313 - EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. P391 - Recueillir le produit répandu.

Responsable de la mise en marché : Corteva Agriscience France S.A.S, Bâtiment Equinoxe 2 - 1B avenue du 8 mai 1945 - 78280 Guyancourt. N° d’agrément 7800030 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. N° Vert 0800 470 810. ®TM Marques déposées.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com.

« PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT »

IELO™ YAGOTM BIWIXTM : SC - suspension concentrée (concentré fluidifiable), contenant 5.27 Grammes par litre de Aminopyralid, 500 grammes par litre de Propyzamide. AMM N° 2140098 - Corteva Agriscience France S.A.S.

Attention. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H351 - Susceptible de provoquer le cancer. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. EUH208 - Contient 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. P202 - Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P501 - Éliminer le contenu/récipient selon la règlementation en vigueur. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P391 - Recueillir le produit répandu.

