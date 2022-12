Capteurs connectés et Intelligence Artificielle remplacent la saisie manuel

« Si, en direct des champs, on pouvait enregistrer automatiquement toutes nos opérations grâce à des capteurs, ce serait un réel gain de temps pour nous », intervient Marc-Antoine Dumoulin, agriculteur dans l’Aisne. Ce sont la saisie comptable et les enregistrements relatifs au suivi des cultures qui occupent le plus du temps de bureau des agriculteurs.

Les objets connectés, outils d’aide à l’automatisation du suivi parcellaire

Appliqués à l’agriculture, les capteurs connectés, ou IoT, pour Internet of Things, sont des capteurs capables de collecter des informations liées aux interventions parcellaires. « Avec les capteurs connectés reliés à l’application Geofolia EasyTrack (logiciel de traçabilité agricole sans saisie), le chef d’entreprise agricole n’a plus à se soucier d’enregistrer ses interventions, car celles-ci remontent directement dans son suivi parcellaire », explique Cécilia Goret, responsable marketing chez ISAGRI. Dotés d’un détecteur de mouvement, ces capteurs sont placés sur les différents outils du parc matériel.

Quand ceux-ci se mettent en route, les capteurs s’activent pour collecter les informations nécessaires au suivi parcellaire : l’intervention réalisée, la date, l’heure, le matériel utilisé, la durée, les parcelles concernées, la surface travaillée, l’opérateur. Ces données sont automatiquement conciliées dans l’application Geofolia EasyTrack. Au quotidien, l’agriculteur n’a ainsi plus à saisir ses informations de chantier. À la place, il reçoit un rapport journalier des tâches réalisées. Au-delà du gain de temps, l’automatisation de l’enregistrement des interventions garantit une mise à jour quotidienne de la traçabilité, fluidifie les échanges d’informations avec les partenaires techniques et préserve des erreurs de saisie !

Pour en savoir plus sur Geofolia EasyTrack, cliquez sur le lien.

L’enregistrement comptable par l'Intelligence Artificielle (IA)

Parmi les tâches rébarbatives, l’enregistrement comptable des factures coche pleinement la case. « Il n’y a rien de motivant à enregistrer les factures, pourtant, on y passe énormément de temps, explique Urbain Van Den Avenne, agriculteur dans l’Aisne. Je préférerais consacrer ce temps à l’élaboration de budgets, d’EBE prévisionnels, à l’analyse des coûts de production. » Dans ce registre, ISAGRI propose la solution AMI Compta, dotée de l’intelligence artificielle. « L’IA ne se fatigue pas, elle va pouvoir effectuer des tâches rébarbatives en continu », décrit Sarah Rezzougui, cheffe de projet Intelligence Artificielle chez ISAGRI. De plus, l’IA va proposer, au fil des enregistrements successifs, des écritures comptables de plus en plus précises pour viser le zéro saisie.

Le développement de l’intelligence artificielle et de l’internet des objets répond à divers enjeux du monde agricole : gain de temps, allègement des contraintes de saisies, sécurité et fiabilité des données, travail collaboratif et optimisation des outils d’aides à la décision. Les synergies entre ces technologies laissent entrevoir de nouvelles possibilités dans un but de performances, d’optimisation des apports d’intrants, de confort et de sécurité des utilisateurs.

Pour aller plus loin >>> Visionnez l’interview de Cécilia Goret, Sarah Rezzougui, Urbain Van Den Avenne, Marc-Antoine Dumoulin, mais aussi Jean-Marie Savalle, fondateur d’Isagri sur le sujet de l’IA et de l’IoT en agriculture.

https://www.youtube.com/watch?v=upqycRp2mEM&t=746s