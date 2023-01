[Juin] Openfield, le “laboratoire en plein champ” de Bioline by InVivo comme si

« Un espace-test pour mesurer directement sur le terrain les leviers de cette fameuse transition agroécologique, et donc du projet d’agriculture de troisième voie que mène InVivo au quotidien. » Tels sont les termes employés par Olivier DESCROIZETTE, directeur Fermes Leader & Agrinovex chez Bioline by InVivo, pour décrire la plateforme Openfield dont il est le responsable. À Milly-la-Forêt, dans l’Essonne (91), sur une trentaine d’hectares, le site accueille de l’expérimentation depuis deux ans et demi pour éprouver des solutions innovantes orientées grandes cultures.

Openfield, un écosystème dédié à l’expérimentation agricole

« Pour la conduite du blé selon des itinéraires bas carbone, par exemple, nous avons réussi à réduire de plus de 50 % les émissions de CO 2 associées sans modifier le rendement final, se félicite Olivier DESCROIZETTE. C’est l’idée derrière l'agriculture de troisième voie : apporter des bénéfices environnementaux sans entamer ni le capital ni le résultat de l’exploitant. Chez Bioline, on y réfléchit aux champs. » Véritable “laboratoire à ciel ouvert”, Openfield se veut un écosystème ouvert à tous les acteurs du monde agricole pour l’expérimentation avant la mise en pratique de solutions sur le terrain.

Mieux mesurer le bénéfice des pratiques culturales dans le temps

Le projet dont l’objectif initial consistait surtout à effectuer des comparaisons de produits entre eux vient de connaître une évolution notable. Face au succès du dispositif auprès des distributeurs, le premier groupe coopératif agricole français a souhaité s’engager plus avant. « Nous travaillons maintenant à l'échelle de rotations culturales sur cinq ans, détaille le responsable d’Openfield. De cette façon, nous testons différentes techniques culturales en conditions réelles et mesurons mieux le bénéfice de chacune dans le temps. »

Le monde agricole invité le 13 juin à découvrir Openfield

La plateforme accueillera, le 13 juin, l'ensemble de la distribution agricole française, coopératives et négoces, à l’occasion de la journée portes ouvertes annuelle. « Nous présenterons aux techniciens les pratiques culturales à l’essai et les résultats de cette première campagne », précise Olivier DESCROIZETTE.

Au programme, des ateliers dédiés aux pratiques culturales à faibles émissions de GES, aux réductions d’intrants, ou encore l’agriculture de conservation des sols. Bioline by InVivo et La Factory de Terre-net mettent en place un dispositif inédit pour que vous puissiez vivre cet événement en direct depuis chez vous. Réservez dès à présent votre mardi 13 juin.