Les prix des céréales et des engrais sur le devant de l'actu

Parmi les sujets les plus lus sur Terre-net, on peut citer l'impact de la politique chinoise sur les prix mondiaux des céréales et la tendance baissière des prix des engrais azotés. L'étude prospective de la culture du blé face au changement climatique a également retenu l'attention des lecteurs, tout comme le point sur le conseil stratégique phytosanitaire et le bilan des Chambres d'agriculture concernant les conséquences de la guerre en Ukraine sur les productions agricoles françaises.