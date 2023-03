Le retour des pluies en France enfin annoncé

|

Au centre des préoccupations, le climat français est actuellement sous haute surveillance. La sortie d’hiver se fait en effet dans des conditions extrêmement sèches et le coup de froid actuel n’est pas pour améliorer l’état des cultures d’hiver, ni les semis et développement des cultures de printemps. La semaine prochaine s’annonce toutefois bien plus généreuses en matière de pluies selon les dernières cartes météos. L’ampleur et surtout la persistance de ces apports seront à suivre de près.