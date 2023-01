Colza différent : le top 5 de l'année 2022

Au top cette année :

Les interrogations autour du prix des engrais et de la gestion des pailles et de ses effets en matière de fertilisation du colza : Faut-il revoir à la baisse la fertilisation des colzas ? et Gestion des pailles - Gardez l'azote pour vos jeunes colzas.

Une autre interrogation sur le prix des graines : Les cours du colza peuvent-ils rester à ce niveau en 2022 ?

Les changements à attendre de la prochaine Pac : Quels sont les changements prévus par la future Pac pour les grandes cultures ?

Des questions techniques sur la gestion des graminées : Comment gérer les graminées avec un désherbage axé sur la post-levée ?

Et celle des méligèthes : Quelles solutions alternatives contre les méligèthes ?

Nous vous souhaitons une très bonne année 2023 au cours de laquelle nous continuerons de vous informer sur le colza… différemment !