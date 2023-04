Brevant lève le voile sur les variétés de colza de demain

Quand avez-vous commencé la sélection du colza ?

Jean-Claude Pruvot : Notre programme a commencé dans les années 1990, et nous sommes passés très vite à la sélection de colza 100 % hybride, ce qui était très original à l’époque. Ces travaux ont été concomitants avec le lancement de nos recherches en hybrides de canola, colza de printemps, au Canada. C’est ce qui explique que nous ayons eu, dès le début, une vraie stratégie de recherche d’hétérosis, c’est-à-dire du bénéfice apporté par les hybrides, et de sélection de lignées parentales pour leur aptitude à la combinaison. Nos premiers hybrides, vendus à une large échelle, ont été inscrits en 2004.

Quelles sont aujourd’hui les spécificités de la recherche colza chez Corteva ?

JCP : Nous avons développé un programme à vocation européenne, avec la sélection d’hybrides adaptés à des zones de culture très larges. Notre objectif est ainsi de créer des hybrides à rendement élevé, bien sûr, mais aussi très stables et tolérants à des environnements très larges. Nous exposons pour cela nos variétés, en cours de sélection, à des conditions agro-climatiques extrêmement diverses, sur environ 50 sites en Europe. C’est avec cette approche assez originale que nous avons bâti notre base génétique. La tolérance au stress hydrique et aux fortes chaleurs est notamment évaluée dans nos stations d’Europe centrale. Pour accélérer le progrès génétique, nous utilisons les modèles de sélection génomique en complément de nos observations de terrain.

Vos hybrides sont-ils bien adaptés aux conditions climatiques que nous connaissons en France ?

JCP : En parallèle à cette approche européenne, nous regardons l’adaptation aux conditions régionales, en France comme en Allemagne et aux autres pays producteurs de colza. Nous avons la chance, en France, à Blois, de disposer du Centre européen de sélection du colza de Corteva avec une équipe de trois sélectionneurs. Nous testons ensuite nos lignées et nos hybrides dans de multiples parcelles d’essais à travers la France.

Quels sont vos principaux axes de sélection ?

JCP : En plus du rendement et de la stabilité du rendement, nous travaillons sur des critères agronomiques, en particulier sur la tolérance à l’égrenage et aux maladies, notamment le phoma et le sclérotinia. Nous avons d’ailleurs été le premier sélectionneur en Europe, à proposer un hybride de colza d’hiver tolérant au sclérotinia, BRV703 , que nous conseillons d’associer à une solution de biocontrôle. Sa tolérance multigénique est unique.

Elodie Batut : La teneur en huile a aussi toujours été un axe de sélection majeur pour nous et nous commercialisons aujourd’hui des hybrides Brevant avec une des plus fortes teneurs en huile du marché.

Comment s’est passé le lancement de BRV703 et avez-vous prévu de commercialiser d’autres hybrides tolérants au sclérotinia ?

EB : Lancé en France pour les semis 2021, BRV703 a très vite intéressé les agriculteurs français, puisqu’il a été semé sur plus de 55 000 ha aux semis 2022. Pour les semis de l’été 2023, nous allons lancer un deuxième hybride tolérant au sclérotinia, BRV712, sur le créneau demi-précoce également.

Vous travaillez aussi sur des critères de sélection encore plus innovants, je crois ?

JCP : Tout à fait, nous travaillons sur l’amélioration de la teneur en protéines et de la digestibilité des graines, deux objectifs demandés par la filière pour réduire notre dépendance vis-à-vis des importations en protéines végétales. Nous sélectionnons aussi des hybrides qui exploitent mieux l’azote du sol.

La tolérance aux insectes, et en particulier aux altises et charançons de la tige, fait aussi partie de nos critères de sélection. Pour cela, nous travaillons sur la rapidité du développement végétatif à l’automne et au printemps et nous évaluons précisément le comportement des variétés vis-à-vis des infestations de larves dans des pépinières dédiées. Les pratiques agronomiques sont tout aussi importantes que la génétique dans la lutte contre les insectes.

En fait, tous nos travaux vont dans le sens d’un colza à rendement plus élevé et cultivé de façon plus durable, plus tolérant aux stress, aux maladies, aux insectes, qui nécessitera moins d’azote. Et nous estimons que sur chacun de ces critères, il existe des marges de progrès très intéressantes.