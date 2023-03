Comment lutter contre le sclérotinia en colza ?

Le sclérotinia est une maladie du colza provoquée par le champignon Sclerotinia sclerotiorum. Il n’est pas présent tous les ans, car, pour que le champignon se développe, il faut que les températures soient comprises entre 20 et 25 °C, avec une humidité élevée. Mais lorsque les conditions climatiques sont favorables à la maladie, et qu’elle n’est pas contrôlée, les pertes de rendement peuvent aller jusqu’à 15-20 q/ha. Il s’agit de l’une des maladies les plus nuisibles du colza.

Contre le sclérotinia, il n’existe aucun traitement curatif. La lutte doit obligatoirement être préventive. Il existe désormais plusieurs moyens de limiter son développement, en commençant, en amont, par le choix d’une variété tolérante.

Le choix d’un hybride tolérant

Depuis deux ans, nous disposons en effet d’un hybride tolérant au sclérotinia, BRV703. Terres Inovia qui l’a testé, dans ses essais, a observé une baisse de 40 à 50 % du taux d'attaques par rapport à une variété sensible. Cette baisse du taux d’attaque peut aller jusqu’à 60 % dans certaines situations, selon Brevant.

Une deuxième variété tolérante sclérotinia, nommée BRV712, sera proposée par Brevant pour les semis de cet automne 2023 avec le même niveau de tolérance sclérotinia que BRV703. L’institut technique estime que dans l’état actuel de ses connaissances, la protection sur BRV703 peut se limiter à une demi-dose d’un fongicide ciblé sclérotinia, même en situation de risque fort.

Il est aussi possible de combiner le semis de cet hybride tolérant et une protection fongicide avec le produit de biocontrôle Ballad, à base de Bacillus pumilus. Cette solution apporte un niveau d’efficacité équivalent à la référence fongicide sur une variété sensible. Elle constitue pour les agriculteurs une solution intéressante pour réduire les IFT sur la culture, puisqu’en tant que produit de biocontrôle, il n’entre pas dans leur comptabilité.

Positionner le traitement au stade G1

Comme la contamination du colza par le sclérotinia se fait par l’intermédiaire des pétales, la période à risque pour la culture débute à partir de la chute des premiers pétales. Les solutions fongicides disponibles aujourd’hui contre le champignon sont toutes à utiliser en préventif. Pour être efficaces, elles doivent être appliquées à ce stade précis du colza, le stade G1, qui correspond donc à la « chute des premiers pétales, avec les 10 premières siliques mesurant moins de 2 cm sur plus 50 % des plantes ». Pour aider le repérage de ce stade G1 du colza, il est conseillé de noter le stade F1, plus facile à identifier, de début floraison ou « 50 % des plantes avec une fleur ouverte ». Le stade G1 interviendra 6 à 12 jours plus tard, selon les conditions météo.

Des kits pétales

Des tests dits « kits pétales » peuvent également être réalisés avant la chute des pétales du colza, pour évaluer la présence de sclérotinia sur les pétales. Ce kit permet de déterminer le pourcentage de fleurs contaminées en début de floraison. Les résultats des tests effectués en région sont diffusés dans les BSV (Bulletins de Santé Végétale).

Pour une utilisation durable des fongicides

Ces dernières années ont vu apparaître des souches de sclérotinia résistantes aux fongicides conventionnels de la famille chimique des SDHI. Pour maintenir, dans le temps, l’efficacité des solutions existantes, l’Anses, l’Inrae et Terres Inovia recommandent* d’éviter l’emploi d’un fongicide à base de SDHI seul. Ils recommandent aussi de limiter la fréquence d’intervention à une application unique de SDHI par campagne. Il est enfin conseillé d’alterner les modes d’action à la parcelle ou d’utiliser un produit associant différents modes d’action d’efficacités équivalentes. À ce titre, le produit de biocontrôle Ballad apporte un mode d’action supplémentaire pour une bonne gestion des risques de résistance.

Traiter le soir

Rappelons qu’en période de floraison, les applications de produits fongicides autorisés en floraison doivent être réalisées en fin de journée, soit dans les deux heures qui précèdent le coucher du soleil, tel que défini dans l'éphéméride, soit dans les trois heures qui le suivent.

*dans une note commune rédigée en 2022 « Gestion durable de la résistance aux fongicides utilisés contre la sclérotiniose du colza »

