Chia de France La production de graines de chia se développe dans l'Hexagone

Agrofün annonce la mise en service prochaine d'une nouvelle ligne complète de triage, séchage et conditionnement de graines de chia à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne). Objectif : accompagner le développement de la production française de graines de chia, souvent présentées comme un "alicament".

Cette nouvelle ligne sera « la première spécialisée dans le triage de la graine de chia en Europe », indique Agrofün, jeune entreprise française spécialisée dans l'adaptation locale de nouvelles cultures. « Le triage de la graine de chia est une opération délicate compte tenu de la très petite taille de la graine. Une bonne maîtrise de cette étape permettra de diminuer drastiquement les pertes au triage, et ainsi d’atteindre les plus hauts standards de qualité. Opérationnelle pour janvier 2021, l'installation assurera le triage de la majorité des productions de la filière Chia de France ». À plus long terme, est prévue également « la mise en place d'une unité de transformation de la graine pour travailler l'huile et la farine de chia, deux matières premières à très forte valeur ajoutée entièrement cultivées et transformées en France ».

Quelques infos sur la filière Chia de France :

Lancée en 2017, c'est la toute première filière de production de graines de chia en France. Plus de 400 agriculteurs français ont pu cultiver près de 2 000 hectares de chia dans le cadre de la filière (90 % en bio et 10 % en conventionnel).

« Regroupant producteurs, transformateurs et distributeurs, c’est une filière durable, équitable et ouverte visant à : fédérer les efforts des acteurs du secteurs pour démocratiser la graine de chia auprès des consommateurs français et assurer un cadre de développement serein pour protéger le revenu des agriculteurs. »

Selon Agrofün, « près de 40 000 t/an de chia sont consommées en Europe et les volumes sont en forte hausse (+ 50 % par an en Europe). Environ 90 % de la production mondiale provient d’Amérique du Sud ».

