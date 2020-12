Chicago Le soja continue son ascension grâce à la situation en Argentine

• AFP

Le cours du soja coté à Chicago est monté lundi pour la troisième séance de suite à la faveur d'un mouvement social et de la météo en Argentine. Le blé et le maïs ont aussi progressé.

En Argentine, « les responsables des inspections et les salariés de l'industrie du soja continuent leur grève quelques jours de plus », explique Ami Heesch de CHS Hedging. Les grévistes exigent une revalorisation de leurs salaires pour avoir travaillé pendant la pandémie de coronavirus. « Les agriculteurs argentins réduisent le rythme auquel ils vendent leur soja et les exportations de tourteau de soja depuis les ports argentins ralentissent », ajoute Ami Heesch.

Tout comme le Brésil, autre gros producteur de l'oléagineux en Amérique du Sud, l'Argentine doit également faire face à un temps sec, qui menace les récoltes, ce qui fait monter les cours. Le blé et le maïs ont profité de l'élan du soja pour clôturer en hausse après avoir pourtant baissé en première partie de séance.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars, le plus actif, a terminé à 6,1125 dollars contre 6,0825 dollars vendredi, montant de 0,49 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a fini à 4,4000 dollars contre 4,3750 dollars la veille, en progrès de 0,57 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a terminé à 12,4325 dollars contre 12,2000 dollars à la dernière clôture, prenant 1,91%. Il s'agit d'un plus haut depuis l'été 2014.

