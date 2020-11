Farming Simulator Un pack d'équipements Rolland disponible dans le jeu

Rolland étoffe ses canaux de communications pour pallier les effets de la crise sanitaire qui limite les événements ou les démonstrations physiques. Dix véhicules de la gamme bretonne sont donc disponibles via le jeu, sur PC ou console.

Rolland intègre un pack de 10 véhicules dans le jeu Farming Simulator. Les amateurs d'agriculture virtuelle vont donc pouvoir s'offrir des bennes Rollspeed ou Rollroc, ou encore des épandeurs Rollforce, des plateaux à fourrage Rollmax, des bétaillères Rollvan ou des portes engins Ampliroll. Le constructeur a aussi ajouté les dernières mises à jour des véhicules, telles que les barres anti encastrement, les plaques réfléchissantes ou le troisième point stabilisateur.

Pour la marque, il s'agit d'un nouveau canal de communication pour promouvoir et présenter le matériel de la gamme. D'autant plus cette année, où les démonstrations physiques sont limitées en raison de la crise sanitaire de Covid-19. Pour télécharger gratuitement les outils, rendez-vous directement dans le jeu.

Les plans du bureau d'études pour une représentation fidèle

Le constructeur a fourni les plans de son bureau d'études pour que la représentation soit la plus fidèle possible. Caractéristiques techniques, textures et cinématique ont donc été reproduites par Simulagri. Rolland a obtenu sa licence officielle auprès de Giant, éditeur du jeu, le pack de véhicules est disponible sur PC mais également sur consoles.

