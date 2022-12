Case IH renforce la densité de sa presse LB 424 XLD

Case IH élargit sa gamme de presses à balles cubiques grâce à son modèle LB 424 XLD dont les balles sortent en format 120 x 70 cm, en 2,6 m de longueur. Celles-ci sont plus compactes et offrent jusqu'à 10 % de densité en plus par rapport à la version LB 424 XL déjà existante. L'ajout du D dans la dénomination souligne le gain de densité.

Un modèle destiné plutôt aux exploitations agricoles à la recherche de grandes balles carrées extra-denses, bien formées et régulières. De quoi simplifier la manipulation et mieux maîtriser le coût du transport. Idem en matière de stockage.

Conception robuste et polyvalente

Le gain de densité est lié au piston renforcé, qui fournit davantage de force de compression (400 kN), soit 27 % de plus qu'une LB 424 version XL. La conception intègre aussi des poutres renforcées, aux supports perpendiculaires en forme de V et fabriquées en acier de 8 mm d'épaisseur. Autrement dit, un tiers plus épais qu'auparavant et avec quatre plaques plutôt que deux.

La presse LB 424 XLD bénéficie de portes latérales renforcées au niveau de la chambre de pressage. Elles sont deux fois plus rigides là encore que sur la LB 424 XL. La porte supérieure et les poutres de densité gagnent, elles aussi, en solidité et rigidité. Des plaques d'usure en acier Hardox, plus résistantes à l'abrasion, équipent les sections avant et le plancher de la chambre de pressage de série.

25 % de force en plus sur les portes supérieures

Deux cylindres hydrauliques de diamètre 140 mm exercent jusqu'à 113 % de force supplémentaire sur les portes latérales ; leur profil améliore leur rigidité et répartit de manière plus uniforme la pression. Leur taille plus importante fournit 25 % de force en plus aux portes supérieures, des leviers de densité supplémentaires utilisés pour garantir la répartition.

La LB 424 XLD gagne donc en productivité grâce au gain de vitesse d'avancement du tracteur et aux données de poids, de volume et d'humidité enregistrées via l'AFS Connect. Le noueur TwinePro supprime les chutes de ficelle et évite la contamination des balles. Sans compter les fonctions ayant pour objectif de simplifier l'entretien : graissage automatique, lubrification centralisée, stockage de 32 pelotes de ficelle et accès direct aux points d'entretien.

La gamme compte désormais cinq machines, dont deux modèles de 120 x 70 cm : la LB 424 XLD et la LB 424 XL déjà connues. Enfin, des versions Packer et Rotor Cutter existent. Question disponibilité, le constructeur annonce que l'outil est prêt pour les commandes dès maintenant.