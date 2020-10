Festival En Paca, Bienvenue à la ferme reprend un « brin de culture »

Du 1er octobre au 1er novembre 2020, une trentaine d'exploitations du réseau Bienvenue à la ferme de Provence-Alpes-Côte-d'Azur proposent au grand public des découvertes culturelles et "agriculturelles".

La pandémie de Covid-19 n'aura pas eu raison du Festival Brin de culture, organisé depuis 13 ans par le réseau Bienvenue à la ferme et la chambre d'agriculture de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Du 1er octobre au 1er novembre 2020, 27 exploitations feront découvrir au grand public, dans le respect des mesures sanitaires, les productions agricoles de la région et le métier d'agriculteur avec, en parallèle, des concerts, des expositions et ateliers de photo, peinture, sculpture, poterie, vannerie, mettant en avant les artistes et le patrimoine local... En tout, une quarantaine d'événements culturels et artistiques sont prévus.

Retrouvez toutes les animations sur le site https://paca.chambres-agriculture.fr/

Cliquer sur le curseur pour lancer la vidéo.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net