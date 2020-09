Bienvenue à la ferme Début de la saison d'automne aussi pour les producteurs du réseau

Après un printemps à la ferme à l'eau, non pas d'un point de vue météo mais à cause de la crise sanitaire du coronavirus, les producteurs du réseau Bienvenue à la ferme espèrent que leur saison d'automne, qui a aussi débuté le même jour que l'équinoxe, sera plus clémente et qu'ils pourront faire découvrir leur métier et leurs produits au grand public jusqu'à son terme.

??Cette année, le ?? accompagne les débuts de l'automne. L'occasion de se rendre à la ferme pour partager de doux moments... Publiée par Bienvenue à la ferme France sur Mardi 22 septembre 2020 Au fil des saisons depuis plus de 30 ans, les producteurs du réseau Bienvenue à la ferme (8 000 adhérents) ouvrent les portes de leurs exploitations au grand public, de manière informelle chacun de leur côté ou tous ensemble à travers des opérations comme l'Automne ou le Printemps à la ferme. En 2020 malheureusement, le rythme de ces saisons a été bousculé, non pas par le réchauffement climatique mais par la pandémie de Covid-19. À propos de l'édition 2019 du Printemps à la ferme : Bienvenue à la ferme tous les week-ends d'avril à juin 2019 ! Pas de printemps donc, mais l'automne, lui, a démarré comme son homologue météorologique mardi 22 septembre. Et il se terminera avec l'arrivée de l'hiver le 21 décembre pour un Noël, lui aussi, à la ferme. Comme d'habitude, les agriculteurs de toutes les régions ont prévu de nombreuses animations pour faire découvrir leurs productions et leur métier : visites, dégustations, récoltes et fabrications de produits, ateliers culinaires, soins aux animaux... dans le respect des mesures sanitaires, cette année, évidemment. Retrouvez le programme de l'Automne à la ferme 2020 sur le site web www.bienvenuealaferme.com Un moyen de revenir au contact des consommateurs après plusieurs mois où ils n'ont pas pu les accueillir dans leurs hébergements, autour d'un repas ni même pour leur faire visiter leur exploitation. Et, à l'inverse, de clôturer un été qui a permis à l'agritourisme de rebondir, car plébiscité par les vacanciers français. Une façon également de célébrer l'essor de la vente directe, un mode de distribution rassurant face aux risques de contamination. À suivre bientôt sur Terre-net et Web-agri : l'interview de Mickael Tremel, de Bienvenue à la ferme Bretagne, sur :

- les avantages de l'agritourisme pour les agriculteurs

- les points de vigilance avant de se lancer dans un projet

- l'impact du coronavirus cette année

