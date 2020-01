Pulvérisation agricole Exel industries anticipe une année « sans croissance »

• AFP

Exel industries, fabricant d'appareils de pulvérisation et d'arracheuses de betteraves affecté par plusieurs crises qui touchent le secteur agricole, anticipe une « année sans croissance à périmètre constant » après avoir réalisé un chiffre d'affaires en net recul pour le premier trimestre de son exercice décalé 2019-2020.

Le chiffre d'affaires du groupe d'octobre à décembre 2019 est en baisse de 9,6 % sur un an à 119,4 millions d'euros, a précisé jeudi Exel Industries dans un communiqué. Déjà miné par une industrie sucrière en berne depuis la chute des cours du sucre, le groupe est aussi durement touché par le ralentissement du marché asiatique. Un ralentissement qui plombe son activité de pulvérisation industrielle, en chute de 18,6 % au premier trimestre à 40,5 millions d'euros.



L'activité de pulvérisation agricole du groupe peine également à se redresser. En baisse de 0,6 % à 56 millions d'euros, elle continue de souffrir du durcissement du cadre règlementaire des produits phytosanitaires, notamment en Europe.



« Nos prévisions pour l'exercice 2019-2020 demeurent prudentes, mais les effets, d'une part, de notre plan de réduction des coûts, et d'autre part du déficit de production annoncé et la hausse du prix du sucre devraient être des éléments favorables pour l'exercice suivant », a commenté dans un communiqué Yves Belegaud, transfuge du sucrier Tereos et nommé directeur général du groupe en décembre dernier.

