Salon agricole J-8 avant l'ouverture d'Innov-agri 2021

« Innov-agri ouvre le bal des salons agricoles de la rentrée » : l'évènement aura lieu les 7, 8 et 9 septembre prochains à Outarville (Loiret). 75 000 visiteurs sont attendus.

Le salon Innov-agri ouvrira ses portes le mardi 7 septembre pour trois jours à Outarville (Loiret) cette année. Au programme : 300 marques exposantes, 30 hectares réservés aux démonstrations, 10 hectares de parcours de visite... Pour cette édition 2021, le salon propose également 7 villages thématiques, « permettant aux visiteurs de s'informer et de se former » : agroécologie, protection des cultures, robotique, méthanisation, emploi et formation, contrat de solution, irrigation, etc.

les conférences des villages thématiques et le programme complet >> Voir

« Les retrouvailles entre les acteurs du monde agricole promettent d’être enthousiastes et chaleureuses, même si un arrêté préfectoral du département du Loiret vient de nous imposer le port du masque. Néanmoins, en respectant les règles applicables à la restauration, visiteurs et exposants pourront se retrouver autour d’un cocktail, voire d’un déjeuner. Une excellente nouvelle pour une rentrée tournée vers l’optimisme ! », indiquent les organisateurs.

Précision : le pass sanitaire est nécessaire pour entrer sur le site. « Pour les visiteurs n'ayant pas encore complété leur schéma vaccinal, il sera possible de réaliser un test sur place. Il est également vivement conseillé d'arriver sur le site muni de son badge d'entrée.

Les #fragtw vous serez présent sur @Innovagri1 ??? Comme les années précédentes, avec @gilles_vk on vous propose le traditionnel #tweetapero sur le stand @AllianceCentre ! La team @Fragritwittos du Loiret est prête à vous accueillir les 3 jours à partir de 11h30 !! https://t.co/rYG2ce8e6x — DumDum #NeRienLaisserPasser (@RemDumDum) August 28, 2021

