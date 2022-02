Difficultés d'approvisionnement La filière moutarde demande plus de soutien

Face à des difficultés d'approvisionnement de plus en plus importantes en graines de moutarde, la Fédération des industries condimentaires de France (FICF) en appelle à plus de soutien de l'État pour accélérer le développement de la culture dans l'Hexagone.

Plus gros exportateur mondial de graines de moutarde, le Canada a vu ses surfaces diminuer de moitié depuis deux ans et fait part d'une « récolte 2021 particulièrement mauvaise en raison des conditions climatiques extrêmes ». « Alors qu'il produisait historiquement plus de 200 000 t de graines de moutarde (brune, blanche ou orientale), le pays est alors passé à moins de 100 000 t. [...] Cela se traduit par des productions de moutarde d’ores et déjà suspendues chez certains fabricants et une multiplication par 4 voire 5 des prix de la graine de moutarde », explique la Fédération des industries condimentaires de France (FCIF). « Impulser une nouvelle dynamique » « Engagés depuis 30 ans dans l’AMB (Association moutarde de Bourgogne), les principaux fabricants de moutarde en France, de concert avec les agriculteurs et l’Université de Bourgogne, ont réussi à produire plus de 10 000 tonnes de graine de moutarde dans l'Hexagone, soit environ un tiers des besoins annuels de la filière. Malheureusement, ces 3 dernières années, les volumes ont fortement baissé du fait de mauvaises récoltes, fragilisées par des insectes ravageurs, pour lesquels le traitement habituellement utilisé a été interdit en France. » Face à cette situation, tous les acteurs de la filière en appellent à plus de soutien de l'Etat : « il est urgent d'accélérer le développement de la culture de la graine en France et de regagner en souveraineté nationale sur un produit emblématique de la culture culinaire française ».

