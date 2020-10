Coopérative agricole Les résultats de Terrena en progression

• AFP

Le résultat net du groupe coopératif Terrena, troisième coopérative agricole française, a atteint 5,2 millions d'euros en 2019, en progression de 20,1 millions par rapport à 2018, a annoncé mardi le groupe qui renoue ainsi avec les bénéfices.

« Le résultat net de la coopérative s'améliore et les filières différenciées poursuivent leur belle progression », se félicite le directeur général, Alain Le Floch, dans un communiqué.

« Terrena reste solide et sa polyvalence est un atout même si nous le savons, la crise actuelle aura de réelles conséquences », précise Olivier Chaillou, président de Terrena (13 500 salariés).

Les filières différenciées représentent désormais « 27 % du chiffre d'affaires de Terrena », avec une croissance de 20 % pour la marque La Nouvelle Agriculture et de + 14 % pour les filières bio.

Le chiffre d'affaires 2019 s'établit à 4,8 milliards d'euros, légèrement en deçà de 2018 (4,9).

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) enregistre une progression de six millions d'euros par rapport à 2018, à 105 millions d'euros. Ce résultat financier « permet un retour de 11,5 millions d'euros » aux 21 500 agriculteurs adhérents, précise Terrena.

La coopérative a également lancé à Ancenis (Loire-Atlantique), où elle est basée, un projet de nouvel abattoir volailles, dont les travaux devraient débuter au printemps 2021, pour un investissement de 43 millions d'euros. Cet abattoir, dont l'ouverture est prévue en 2022 et qui reprendra les 435 salariés permanents du site actuel, vise à améliorer les conditions de travail.

Ce nouvel outil permettra également une « meilleure prise en compte du bien-être animal », après concertation avec les ONG spécialisées sur ce sujet, selon le communiqué qui fait état de « deux innovations significatives »: « un quai d'attente des volailles fermé et parfaitement ventilé », ainsi qu'un « tunnel d'anesthésie au CO2 qui remplacera l'anesthésie électrique utilisée actuellement ».

La coopérative annonce également des « investissements sur le territoire » à hauteur de 20 millions d'euros ainsi que de la prorogation « jusqu'à 2023 » de « l'accord de partenariat entre Elivia et Dawn Meats pour réunir les conditions de sa réussite ». Elivia est la filiale bovine de Terrena et Dawn Meats le numéro deux de la viande rouge en Irlande et au Royaume Uni et ce partenariat a pour objectif un meilleur positionnement à l'international.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net