Triangle de Gonesse Une poignée de militants débutent « l'occupation de la ZAD »

• AFP

Une poignée de militants ont entamé dimanche une occupation de la ZAD (zone à défendre) du Triangle de Gonesse, des terres agricoles voisines de l'aéroport de Roissy, pour s'opposer au projet d'installation d'une gare du Grand Paris Express et d'un quartier d'affaires, a-t-on appris auprès du président du collectif.

Sauvés de l'artificialisation par Emmanuel Macron, qui a abandonné le méga-complexe commercial et de loisirs Europacity en novembre 2019, le sort des 280 hectares de terres agricoles situées à une quinzaine de kilomètres de Paris reste encore incertain. « Nous revendiquons l'abandon du projet de gare et de ZAC, pour que le projet agricole alternatif que nous portons puisse commencer », a dit à l'AFP Bernard Loup, le président du Collectif pour le triangle de Gonesse (CPTG).

Le militant associatif a expliqué qu'une douzaine de personnes, « des soutiens du collectif », ont décidé dimanche matin de « débuter l'occupation de la zone ». Des tentes ont été installées, ainsi que l'eau et l'électricité, et « une douzaine de personnes vont dormir sur place », a-t-il précisé. Pour l'heure, il est prévu que cette zone, interdite à l'habitat car coincée entre les aéroports Paris-Charles de Gaulle et du Bourget, accueille une gare de la ligne 17 du métro du Grand Paris Express d'ici 2027, et une ZAC avec bureaux.

De son côté le CPTG soutient le projet agricole de l'association Carma, qui comprendrait notamment l'installation d'activités maraîchères et horticoles dans une dynamique de circuits courts.

