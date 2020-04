Discours présidentiel Après la crise, Emmanuel Macron veut « rebâtir une indépendance agricole »

Comme il l’avait évoqué lors de son discours du 12 mars, le président de la République a mis en avant l’importance stratégique de l’agriculture lors de son allocution télévisée, le 13 avril, évoquant notamment l’indépendance agricole de la France.

« Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française et plus d'autonomie stratégique pour notre Europe », a déclaré le président de la République dans son « adresse aux Français », lundi soir.

Un thème déjà évoqué le 12 mars, lors de l’annonce des mesures de restrictions liées à la pandémie de Covid-19 : « ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie au fond à d'autres est une folie », avait estimé Emmanuel Macron. « Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà une France, une Europe souveraine, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main », avait-il ajouté, parlant de « rupture ».

Les décisions liées à cette question seront cependant annoncées plus tard. « Ces quelques évidences s'imposent aujourd'hui à nous mais ne suffiront pas. Je reviendrai donc vers vous pour parler de cet après », a ajouté le président hier soir à la fin de son discours.

