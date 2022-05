Coûts de production France Grandes Cultures incite à renégocier les contrats avant moisson

Alors que les coûts de production continuent à grimper, France Grandes Cultures, organisation de la Coordination rurale, demande la renégociation des contrats avant moisson quand la situation l’impose.

Entre la hausse des coûts de production en grandes cultures liée notamment à la guerre en Ukraine, et les incertitudes qui pèsent sur les rendements de la campagne 2022 en raison de la sécheresse, France Grandes Cultures se dit aux côtés des agriculteurs pour « renégocier leurs contrats passés à des prix trop bas ».

Il est indispensable de pouvoir renégocier les contrats de vente des récoltes ! @FGC_fr incite donc les producteurs à prendre contact avec leur coopérative ou organisme stockeur pour renégocier leurs contrats à la hausse. https://t.co/CH930vMS9L — France Grandes Cultures (@FGC_fr) May 17, 2022

« La plupart des agriculteurs ont réalisé des dépenses beaucoup plus importantes que ce qui était prévu pour mettre leurs parcelles en culture cette année. De plus, on constate que les engagements pourtant signés hier, peuvent être revus à la hausse aujourd’hui, s’agissant par exemple de machinisme ou de bâtiments agricoles pour l’amont de l’agriculture ou bien, pour l’aval, des industriels de l’agroalimentaire qui peuvent renégocier leurs contrats avec la grande distribution », écrit le syndicat, qui invite les agriculteurs qui le souhaitent à se rapprocher de leurs organismes stockeurs « pour demander une renégociation de leurs contrats à terme ».

