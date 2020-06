Crise sanitaire La FNSEA et JA veulent plus d’origine France dans les restaurants

Dans un contexte de réouverture des restaurants, la FNSEA et JA militent en faveur d’un approvisionnement français pour aider les filières agricoles touchées par la perte de débouchés pendant le confinement, et répondre aux attentes des citoyens qui, à la lumière de la crise, sont aujourd’hui plus désireux de consommer local.

Avec la crise sanitaire et le confinement, « la fermeture de nombreux débouchés, dont la restauration hors-foyer, a engendré des stocks importants dans plusieurs filières agricoles », ont rappelé la FNSEA et JA dans un communiqué, le 8 juin. Et si les stocks recommencent progressivement à s’écouler, la reprise reste limitée par les protocoles sanitaires et les restrictions.

Cette reprise doit donc, pour les deux syndicats, « s’effectuer sur une dynamique nouvelle » : JA et la FNSEA appellent donc les restaurateurs « à réorienter massivement leurs approvisionnements alimentaires vers des productions françaises ». Il s’agit, d’abord, de privilégier « les productions qui ont fortement souffert de l’arrêt de la restauration hors foyer », précisent les syndicats qui citent les viandes, les vins, les pommes de terre, la bière ou encore le cidre.

La FNSEA et JA veulent ensuite nouer « de nouveaux partenariats pour relancer l’activité des filières agricoles et des restaurants, tout en répondant à l’attente des citoyens qui souhaitent encore plus qu’avant consommer français ».

Une demande que les deux organisations avaient également formulé en ce qui concerne la restauration collective.

