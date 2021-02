Accès à l’alimentation La FNSEA propose un dispositif de chèque alimentaire

Dans un courrier envoyé à quatre ministres dont le ministre de l’agriculture, la FNSEA propose un dispositif d’aide alimentaire à destination des jeunes familles, des personnes âgées et des étudiants boursiers en situation de vulnérabilité économique, pour leur permettre d’accéder à une alimentation de qualité.

Sur 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, les différentes aides alimentaires en accompagnent 5,5 millions. Face à ce constat, la FNSEA propose un dispositif complémentaire, un chèque alimentaire de 5 € par jour destiné prioritairement aux jeunes familles et aux personnes âgées (sous condition de ressources) ainsi qu’aux étudiants boursiers.

Privilégier les produits frais et circuits courts

Le syndicat propose que soient privilégiés « tous les produits frais concernés par la bannière « Plus près de vous et de vos goûts » initiée par le ministre de l’agriculture » et « tous les produits issus de circuits courts, y compris les produits transformés (pain, pâtes…), distribués en Grandes et moyennes surfaces (GMS), en commerce de proximité, en épiceries sociales et solidaires, en magasins de producteurs ou en vente directe ».

La gestion de ce chèque « pourrait être confiée aux services décentralisés de l’État », et sa distribution, aux CCAS ou aux Conseils départementaux. « Ce système viendrait s’additionner aux dispositifs sociaux existants sans pour autant venir s’y substituer », précise la FNSEA, qui a envoyé le 9 février sa proposition à quatre ministres : Julien Denormandie (agriculture), Bruno Le Maire (économie), Olivier Véran (santé) et Barbara Pompili (transition écologique).

