Compétitivité et innovation Le 4e plan d’investissements d’avenir accompagne la « 3e révolution agricole »

877,5 millions d’euros seront déployés sur cinq ans dans le cadre du 4e plan d’investissements d’avenir, destinés à favoriser les innovations pour la résilience et la compétitivité des filières agricoles, et les innovations pour une alimentation plus durable.

En déplacement dans la Drôme le 5 novembre, les ministres de l’agriculture, de l’enseignement supérieur, et de l’industrie ont présenté les stratégies « au service de la 3e révolution agricole » du PIA4, le 4e plan d’investissements d’avenir.

La #3emeRevolutionAgricole est en cours et doit être soutenue.



Avec @VidalFrederique & @AgnesRunacher, nous détaillons les 880M€ d’investissements en recherche, développement & accès aux nouvelles technologies pour l’agriculture & l’alimentation ?? https://t.co/1CAqkJDp1e — Julien Denormandie (@J_Denormandie) November 5, 2021

Un premier volet, à 428 millions d’euros, vise à développer les solutions innovantes « au service de la résilience et de la compétitivité du monde agricole et de l’industrie agro-alimentaire dans la transition agroécologique ». Le deuxième, doté de 449,5 millions d’euros, est consacré aux solutions « pour une alimentation plus durable et favorable à la santé ».

Nous annonçons avec @J_Denormandie et @VidalFrederique 877M€ de soutien public pour le lancement des stratégies d'accélération pour une agriculture indépendante, innovante et durable.



Avec #France2030, nous positionnons notre pays en leader de l'alimentation durable. pic.twitter.com/mfs8vpL959 — Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher) November 5, 2021

Pour accélérer la recherche et le développement sur ces questions, deux programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR) sont lancés, dotés de 95 M€ et pilotés par l’Inrae et l’Inria.

???? Aux côtés de @J_Denormandie et @AgnesRunacher : l’unité de recherche INRAE de Gotheron offre une formidable vitrine de la mobilisation de nos chercheurs pour une agriculture durable, conforme aux ambitions de #France2030. pic.twitter.com/ydIMl9tVmS — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) November 5, 2021

Il s’agit, pour les ministres, « d’accélérer cette troisième révolution agricole, fondée sur le vivant et la connaissance, tout en accompagnant nos agriculteurs, industriels et salariés pour la modernisation de leurs exploitations agricoles, de leurs sites de production, et l’apprentissage de nouvelles compétences ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net