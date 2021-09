Réforme des retraites « On fera ça quand on tombera les masques », a déclaré Macron aux Terres de Jim

• AFP

La réforme des retraites, « on fera ça quand on tombera les masques » car « là on a d'autres priorités », a lancé Emmanuel Macron à une agricultrice lors de sa visite des Terres de Jim en Provence, confirmant le choix de l'exécutif de reporter cette réforme.

« Il faudra de toute façon qu'on bouge. Après, il ne faut pas le faire tout de suite », a-t-il dit, lors d'un bain de foule aux Terres de Jim à Corbières-en-Provence. « Il faudra le faire en écoutant tout le monde. Et puis là, on a d'autres priorités, quand même », avec l'épidémie de Covid et la relance économique à mener, a estimé le chef de l'État, ajoutant : « on va faire ça quand on tombera les masques, si je puis dire. »

« Ne vous faites pas de la bile avec tout ça », a-t-il insisté, « il faut qu'on soit intelligent collectivement » pour « trouver le bon système pour sauver nos retraites. » « Si on se dit les choses en vérité, on vit de plus en plus longtemps, on étudie de plus en plus longtemps. Et qui est-ce qui finance les retraites ? C'est les gens qui travaillent. Comment on va faire pour avoir les mêmes retraites ? », a-t-il insisté. « Il faut trouver le bon système pour garder les retraites » mais « pas demander des choses impossibles aux gens qui travaillent », a-t-il conclu.

Le Premier ministre Jean Castex avait déclaré dès mercredi, à l'issue d'un séminaire gouvernemental présidé par Emmanuel Macron, que les conditions pour relancer la réforme des retraites - pandémie sous contrôle et reprise économique solide - n'étaient « à ce jour toujours pas réunies ».

Même si cette réforme « est une nécessité absolue » pour rétablir l'équilibre du système, « nous avons l'impérieux devoir de favoriser au maximum l'unité du pays », avait-il ajouté, en allusion à l'opposition des syndicats et aux réticences sur cette réforme jusque dans les rangs de la majorité, à quelques mois de la présidentielle 2022.

L'hypothèse d'une relance de la réforme des retraites avait resurgi lundi à travers un article du journal Les Echos selon lequel Emmanuel Macron aurait l'intention de « supprimer les régimes spéciaux de retraite et instaurer le minimum de pension à 1 000 euros » avant la fin de son mandat.

