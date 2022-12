Temps sec et grisailles au programme de ce mardi et mercredi

Ce mardi, la grisaille dominera encore sur la plupart des régions avec quelques brumes et brouillards matinaux par endroits en prime. Accalmie côté précipitations hormis quelques gouttes ou un peu de bruine entre les Landes et la Garonne ou encore sur le Cotentin. Le soleil se montrera surtout des Pays de la Loire à la Bretagne, sur les Pyrénées et du Massif Central aux Alpes jusqu'en Méditerranée. Une petite bise de nord-est continuera de souffler. L'ambiance sera toujours assez froide, mais sans excès.

7 décembre et toutes les bêtes sont encore dehors, en demi journée pour le troupeau laitier... et en plein pour les autres pour profiter des dernières pousses d'herbe ???????

Ce n'est jamais arrivé chez moi, mais là ça ne devrait plus trop durer...???? pic.twitter.com/uJDoYZKuK3 — Sébastien Courtois (@SbastienCourto1) December 6, 2022

Mercredi, la situation météo s'annonce bien calme sur l'ensemble de la France. Les brouillards seront bien présents le matin de la Lorraine et des Ardennes au Bassin Parisien, mais aussi dans la plaine de la Limagne. Ils se dissiperont difficilement et laisseront généralement place à un temps gris.

Grisaille aussi présente en Normandie, Centre Val de Loire, sur le Lyonnais et au sud de la Garonne. Le soleil tentera quelques percées sur les autres régions. Il brillera surtout de l'arc Alpin à la Méditerranée. Le froid sera très modéré, ambiance hivernale.