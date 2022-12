Le froid s'accentue

Ce vendredi, la perturbation de la veille ondulera encore sur une moitié sud et un flanc est du pays. Elle donnera des pluies faibles en général, plus soutenues près des Alpes le matin où il neigera au-dessus de 1 500 à 1 800 m environ. Des flocons tomberont en revanche jusqu'en plaine sur le Haut-Rhin le matin, laissant quelques centimètres au sol sous des températures négatives. Ailleurs, sur la moitié nord, c'est souvent la grisaille qui dominera les débats, avec parfois du brouillard givrant et de fréquentes gelées matinales. Il fera encore froid et gris en journée dans l'ensemble, mais le soleil percera des côtes de la Manche à la façade ouest du pays.

Samedi, une faible perturbation finira d'onduler sur le flanc est du pays entre l'Alsace et les Alpes du Nord essentiellement, apportant quelques faibles giboulées neigeuses souvent jusqu'en plaine avec une petite tenue au sol. La grisaille sera aussi présente sur une bonne partie du pays, parfois sous forme de brouillards givrants tenaces du matin au soir. Quelques flocons tomberont aussi sur le Massif Central sous cette grisaille, et là encore jusqu'en plaine.

Ailleurs, le ciel sera un peu voilé sur le nord-ouest du pays mais lumineux et sec hormis des giboulées près des côtes, et le soleil fera aussi de belles percées le long de la côte Atlantique et jusqu'aux Pyrénées l'après-midi. Le froid s'accentuera encore un peu, avec des gelées quasi généralisées et un dégel uniquement sur la façade ouest du pays avec seulement 3 à 6 degrés.