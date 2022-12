De faibles chutes de neige attendues mercredi sur la partie nord de la France

Ce mardi, une perturbation ondulera sur le quart sud-est de la France, avec des précipitations parfois sous forme de neige à très basse altitude le matin de la moyenne vallée du Rhône aux région Paca et Rhône-Alpes ou encore au sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. De la pluie verglaçante sera aussi possible par endroits, tandis qu'il pleuvra sur le Languedoc.

Plus au nord du pays, le ciel sera partagé entre de belles périodes ensoleillées et des nuages plus nombreux en cours d'après-midi. Et là encore, neige ou pluie verglaçante seront probables en fin de journée et soirée entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie puis le Bassin Parisien et la Picardie durant la nuit, tandis qu'il pleuvra de la façade atlantique au Limousin et à l'Aquitaine. Fréquentes et parfois fortes gelées matinales, puis froid et dégel très limité sur la moitié nord en journée, très frais par ailleurs, mais il fera près de 18 degrés sur le Pays basque !

Mercredi, le ciel sera généralement maussade sur une grande partie de l'Hexagone. De larges éclaircies reviendront essentiellement des Charentes aux Pyrénées. Ailleurs, c'est le gris qui s'imposera, et de fréquentes pluies ou averses se déclencheront aux quatre coins du pays, parfois assez soutenues. Le froid persistera en outre sur la moitié nord avec encore un mercure proche ou inférieur à zéro degré toute la journée.

De faibles chutes de neige se déclencheront entre le Cotentin, la Normandie, le Bassin parisien et en direction de la Lorraine ou de l'Alsace, avec une petite tenue de quelques centimètres possibles au sol, tandis que de petites pluies verglaçantes seront possibles entre la Beauce et la Champagne. Net redoux en revanche sur le reste du pays, avec près de 18 degrés sur le Pays basque.