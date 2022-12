De fortes gelées prévues dans le nord-est

Ce jeudi, le front pluvio-neigeux perdra de son activité. On retrouvera un peu de neige en Bretagne le matin jusqu'au nord des Pays de la Loire, se calmant en journée. Un temps gris et pluvieux s'imposera sur la moitié sud avec des intensités de précipitations parfois importantes et encore une relative douceur. Du quart nord-est à la Normandie jusqu'au Centre-Val de Loire et aux Charentes, le temps sera plus sec, mais souvent couvert. Le ciel aura tendance à s'éclaircir par le nord au fil des heures. Il fera froid au nord de la Loire.

Vendredi, des flocons voltigeront encore entre l'Auvergne et les Savoie le matin. Il s'agira plutôt de pluie en plaine sur le Dauphiné. Pluie également sous un ciel chargé au sud de la Garonne, en voie d'amélioration en cours de journée. La Corse connaîtra un temps instable sous des averses assez fréquentes. Partout ailleurs, le temps s'annonce sec et bien ensoleillé en dehors de quelques plaques de stratus matinaux locaux, notamment en Champagne-Ardenne. Le temps sera froid avec des fortes gelées dans le nord-est.