Une douceur marquée devrait persister pour Noël

Ce vendredi, une nouvelle perturbation très active traversera toute la moitié nord du pays en cours de journée. Elle donnera des pluies parfois soutenues dès le matin de la Bretagne au Bassin parisien et aux Hauts-de-France. Ces pluies s'étendront ensuite au Grand Est, au Centre, et du Poitou et du Limousin au Jura et aux Alpes du Nord d'ici la soirée. Les pluies seront abondantes entre les Ardennes, les Vosges et le Jura avec parfois 20 à 40 mm en 24h. Il faudra attendre la nuit suivante pour voir les pluies s'estomper bien qu'elles persisteront encore dans l'est. Au sud, de la Gironde à la Côte d'Azur, le temps restera sec mais souvent nuageux ou très voilé. Grande douceur à prévoir avec parfois 15 à 20 degrés sous le vent de sud sur l'Occitanie ou en Auvergne.

On démarre la journée sous la pluie, mais sans blouson !

Il fait déjà plus de 13 degrés ici, alors qu’il y a deux semaines on gelait.

Comme dit mon papy : « Noël au balcon, Pâques au tison ».

Comme dit mon papy : « Noël au balcon, Pâques au tison ». Les jours froids seraient donc tardifs cette année ?#FrAgTw

Samedi, le courant perturbé restera bien établi sur la moitié nord où un nouveau front pluvieux s'invitera en journée, dès le matin sur la Bretagne et les Pays de la Loire, gagnant ensuite les Charentes, le Centre-Val de Loire, la Normandie, le Bassin Parisien, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne et la Picardie, puis les régions proches des frontières du nord-est en soirée. Du Bordelais aux Alpes, dans la zone tampon, le ciel s'annonce nuageux avec quelques éclaircies sous des conditions plutôt sèches. Un soleil voilé brillera sur les régions méridionales. Une douceur marquée pour la saison persistera.

« La période entre Noël et nouvel an reste un peu plus incertaine avec un contexte un peu plus anticyclonique », vraisemblablement selon MeteoNews. Toutefois, la neige pourrait peut-être revenir dans l'est ou le nord en raison « d'un conflit de masse d'air entre de hautes pressions au sud et un air plus froid circulant des îles britanniques à la Baltique ».